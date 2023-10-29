Олимпийский чемпион Джо Торнтон завершил карьеру в НХЛ

Канадский хоккеист Джо Торнтон официально объявил о завершении карьеры в 44 года. Он занимает седьмое место в списке лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Один из 13 хоккеистов, которому удалось сделать больше 1 тыс. передач за карьеру.

«Я официально завершил карьеру в НХЛ. Думал, вы, ребята, поймете это раньше, но вы продолжали спрашивать»,— сказал Джо Торнтон на видео в соцсети X.

Джо Торнтон — олимпийский чемпион в составе сборной Канады, дважды победитель Кубка мира, серебряный призер чемпионата мира. Играл за клубы «Сан-Хосе», «Бостон Брюинз», «Торонто Мейпл Лифс», «Давос».

Леонид Уварчев