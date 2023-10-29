Скворцова: инсульт стремительно молодеет

В России 5–8% инсультов приходится на людей младше 45 лет, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в три раза.

«Острый ишемический инсульт — одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всем мире. Инсульт стремительно молодеет»,— сказала госпожа Скворцова «РИА Новости».

Глава ФМБА отметила, что опасные последствия острого нарушения мозгового кровообращения можно предотвратить с помощью профилактики в сочетании с медицинским контролем. На ранней стадии развития инсульта нужно использовать «терапевтическое окно». По словам госпожи Скворцовой, ФМБА обладает уникальными компетенциями в сфере лечения нарушений мозгового кровообращения и нейрореабилитации.

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.

О том, как на экономику влияет аритмия — в материале «Ъ» «Лежит на сердце тяжкий груз».

Леонид Уварчев