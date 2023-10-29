Два миротворца ООН ранены при израильском обстреле Ливана

Два миротворца ООН из Непала пострадали во время обстрела израильской артиллерией южных районов Ливана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Manar. Один из пострадавших носит звание капитана, он получил ранение средней тяжести в живот и руку.

Два снаряда разорвались у наблюдательного поста Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в городе Хоула. Официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти сообщал, что одна из ракет попала в штаб миротворцев в Эн-Накуре. На тот момент утверждалось, что никто не пострадал, был нанесен материальный урон. Отмечалось, что за три недели с начала войны «Хамаса» и Израиля ракеты падали на территории штаба несколько раз, ранее были повреждены другие объекты миротворческих сил ООН в Ливане.

Последний конфликт между ливанской «Хезболлой» и израильской армией был летом 2006 года в Южном Ливане. Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, на границе установлен режим прекращения огня, за соблюдением которого следят миротворцы из 36 стран.

Леонид Уварчев