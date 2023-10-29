Экс-претендент на титул чемпиона мира Папин проиграл Асбарову

Российский боксер Сослан Асбаров победил соотечественника Алексея Папина. Рейтинговый бой в весовой категории до 90,71 кг в Москве завершился единогласным решением судей: 96:93, 99:90, 98:91.

На счету 31-летнего Асбарова теперь пять побед (одна нокаутом) и по-прежнему нет поражений. В кулачных боях он одержал шесть побед при отсутствии поражений.

У 36-летнего Папина теперь 15 побед (14 нокаутом) и 2 поражения. Он в 2020 году завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Боксер занимал первое место в рейтинге, но был исключен из него из-за санкций в отношении россиян.

Леонид Уварчев