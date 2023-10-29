В Севастополе больше 10 пассажиров пострадали при столкновении двух автобусов

В Севастополе на остановке столкнулись два автобуса. Пострадали один из водителей и больше 10 пассажиров. Полиция проводит проверку.

По данным УМВД по Севастополю, вечером 28 октября водитель автобуса Mercedes-Benz наехал на стоящий впереди автобус «Богдан». Как следует из видео, ДТП произошло возле остановки. В обоих автобусах находились пассажиры.

Пострадал водитель «Богдана» и больше 10 пассажиров двух маршруток. Всем им оказана помощь. Сотрудники Госавтоинспекции документируют обстоятельства происшествия.

Леонид Уварчев