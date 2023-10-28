Уроженец Таджикистана выстрелил из пневматического оружия в женщин и напал на полицию в Москве

Следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по факту стрельбы из пневматического оружия на остановке и в автобусе в столице. Пострадали две женщины. Подозреваемый — уроженец Таджикистана — при задержании применил физическую силу в отношении сотрудника полиции, говорится в сообщении СКР. Не уточняется, является ли он российским гражданином.

Стрельба произошла 28 октября на улице Софьи Ковалевской. Мужчина, чье имя не уточняется, на остановке «беспричинно выстрелил из пневматического оружия в асфальт», пуля отрикошетила в женщину, которая была с маленьким ребенком. После этого обвиняемый сел в автобус и «беспричинно выстрелил в пассажирку». СКР считает, что мужчина грубо нарушал общественный порядок, «желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, то есть из хулиганских побуждений».

Угроз жизни пострадавших женщин «не усматривается», говорится в сообщении СКР в Telegram. Мужчина задержан. Уголовное дело изначально было возбуждено по факту хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Позднее было возбуждено дело за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

Леонид Уварчев