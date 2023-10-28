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Коммерсантъ FM
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Пивоварам отказали в хмеле

Насколько сильно отрасли нужна поддержка государства

Минсельхоз отказал пивоварам в финансировании производства хмеля. Крупнейшие игроки рынка ранее просили у ведомства выделить 9,5 млрд руб. Субсидии по планам профильной ассоциации должны были пойти на программу по хмелеводству. Сейчас 95% этого сырья для пива закупается за рубежом. В министерстве однако заявили, что действующих мер поддержки отрасли достаточно, и бизнес должен сам активнее инвестировать в производство хмеля, сообщает РБК.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Но далеко не у всех игроков рынка есть возможности для этого, отмечает контрактный пивовар Александр Савицкий: «В какой-то момент было проще закупать импортный хмель — платишь деньги, тебе привозят любой продукт, с нужными пивоварам характеристиками, и ты его используешь.

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Чтобы эти характеристики получить от отечественного хмеля, нужно потратить действительно много времени, два-четыре года как минимум. Данный бизнес будет приносить прибыль далеко не сразу. Из-за этого вкладываться в производство хмеля не очень хочет даже государство. Оно предложило пивоваренным компаниям закрывать потребности собственными деньгами, что, конечно, логично, с одной стороны.

С другой, если взять всех потребителей хмеля в стране, все несколько тысяч пивоварен, я не думаю, что у каждой найдется достаточно денег для того, чтобы закрыть необходимые косты. Сейчас, насколько я понимаю, государство готово покрывать порядка 25% всех затрат. Это слишком мало.

Наверное, одним из простых выходов было бы продолжать закупать хмель за рубежом, но в данном случае основной проблемой является стоимость, потому что импортный хмель в основном приходит к нам по цене в евро, а с курсом растет и стоимость».

Пивоварам, которые все же решат наращивать собственное производство хмеля, придется решить целый комплекс проблем. В первую очередь создать с нуля лаборатории и питомники, в которых будет выращиваться сырье. Кроме того, компаниям нужно решить проблему с нехваткой оборудования и техники для ухода за агрокультурами. Даже складов для хранения хмеля в стране недостаточно.

Некоторые участники отрасли в этих условиях, скорее всего, продолжат импортировать продукцию, полагает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз:

«Здесь надо отталкиваться от цены. Первый вариант: государство выделило деньги, и цена пива будет, например, как сегодня. Второй вариант: начнут импортировать сырье, как делали раньше. В этом случае при возросшем курсе валют, насколько сильно может подорожать бутылка пива? На несколько рублей в худшем случае, вряд ли больше. Ничего серьезного не случится, если сырье будет зарубежным.

Третий вариант: пивная отрасль идет в банки. Наверное, импортировать экономически интереснее в краткосрочной перспективе, а развивать производство выгоднее в долгосрочной. Каждый из этих вариантов пивовар должен для себя рассмотреть и принять решение.

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Государству, наверное, сейчас виноделие интереснее финансировать. Вино — продукт политический. Крым надо задействовать по максимуму и с виноградниками, и со всем остальным его потенциалом. Это стало катализатором винной реформы в целом. Пиво — напиток народный, хотя там и создали премиальный сегмент. 30 лет назад ни один приличный ресторан в мире не имел в своем меню пива. Годовой рынок пенного напитка в России — 8 млрд литров. Это 80% всего выпиваемого алкоголя в стране. Чуть хуже он будет по качеству, чуть лучше, для государства как раз несущественно».

С января по сентябрь 2023 года продажи пива и пивных напитков в России выросли менее чем на процент. При этом для сравнения спрос на сидр за тот же период увеличился на 17,5%. Данные приводит ТАСС со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

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Иван Хорушевский

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