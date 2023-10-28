В Ленобласти возобновят строительство ЖК «Янинский каскад-5» и ЖК «Оранж»

Дирекция Комплексного развития территорий Ленинградской области заключила договоры генерального подряда для завершения строительства ЖК «Янинский каскад-5» и ЖК «Оранж» во Всеволожском районе.

Строительство будет вестись на средства частных инвесторов, привлеченных региональным правительством. Дирекция АНО «КРТ» выступает техническим заказчиком работ.

Пятую очередь ЖК «Янинский каскад» строило ООО «А-Лекс», которое в 2022 году было признано банкротом. Летом 2023 года правительство Ленобласти подписало соглашение с инвестором о завершении строительства. ЖК «Оранж» начинало строить ООО «ЛОСК-1», но работы были остановлены. Правительство Ленобласти нашло частного инвестора и заключило соглашение. В каждый из ЖК вложили средства по 250 дольщиков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проблемы при возведении «Янинского каскада-5» стили причиной обысков в администрации Всеволожского района, прошедших в июне 2023 года.

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