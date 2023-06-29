Долгострой «Янинский каскад-4» стал причиной визита силовиков в администрацию Всеволожска

В администрацию Всеволожского района Ленинградской области сегодня, 29 июня, пришли с обысками сотрудники СК России и ФСБ. Как сообщает областной портал 47news, причиной визита силовиков стал долгострой жилищного комплекса «Янинский каскад-4».

Ранее ЖК в городском поселке Янино-1 возводило ЗАО Инвестиционная компания «Строительное управление» (ИК СУ). Первоначальный срок сдачи был установлен на 2018 год. Однако в 2019 году стройка была заморожена. После признания девелопера банкротом на основании решения арбитражного суда в 2020 году объект передали Фонду защиты участников долевого строительства Ленобласти (Фонд ЛО).

Издание отмечает, что оперативный интерес вызвала ситуация с договором аренды: застройщик настаивает, что районные власти должны были пролонгировать его, а в управе с этим не согласны. Там указывают, что ИК СУ не зарегистрировала незавершенный объект.

В итоге в 2021 году после череды судов договор было решено продлить. Сейчас следователи выясняют, насколько позиция, которую тогда заняли чиновники, могла повлиять на невозможность девелопера вовремя завершить объект.

Также правоохранителей интересовало местонахождение замглавы по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Николая Кареткина. Известно, что несколько дней назад он уволился одним днем по собственному желанию.

На данный момент срок ввода в эксплуатацию «Янинского каскад-4» намечен на вторую половину текущего года.

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте