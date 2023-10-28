В Свердловской области ожидаются сильный снег и ветер с порывами до 15 м/с

На территории Свердловской области в воскресенье, 29 октября, местами ожидается сильный снег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Уральского гидрометцентра, 29 октября ночью будет -3°…-8°, на крайнем севере до -11°, днем будет 0°…-5°. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. В отдельных районах на дорогах будет гололедица, днем метель.

В понедельник, 30 октября, ночная температура воздуха составит -3°…-8°, дневная — 0°…-5°. Ветер 5-10 м/с, будет облачно. Ночью пройдет умеренный, а местами сильный снег, днем также ожидается снег. Во вторник, 31 октября, на территории области ночью будет -4°…-9°, днем — -4°…+1°. Также местами ожидается небольшой или умеренный снег и гололедица.

Напомним, сегодня на трассе Р-242 Екатеринбург — Пермь затруднено на четырех участках дороги из-за большого транспортного потока и дорожных работ. Речь идет об участках с 266 по 269 км и с 311 по 315 км в направлении Екатеринбурга. А также с 315 по 322 км и с 315 по 324 км в направлении Перми.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте