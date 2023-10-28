На четырех участках трассы Екатеринбург — Пермь затруднено движение
На трассе Р-242 Екатеринбург — Пермь затруднено движение на четырех участках дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Как сказано в сообщении, на участке с 266 км по 269 км в направлении Екатеринбурга движение осуществляется по одной полосе из-за дорожных работ. С 311 км по км 315 также в направлении Уральской столицы затруднено движение из-за большого транспортного потока.
По этим же причинами затруднено движение с 315 км по км 322 в направлении Перми. А также с 315 км по 324 км. Последний участок можно объехать через г. Первоуральск — п. Билимбай — с. Первомайское со съездом на км 326 и возвращением на 290 км трассы.
Напомним, в Свердловской области начались обильные снегопады, на фоне чего в регионе выросла аварийность. Кроме того, на дорогах образуются пробки, а в шиномонтажках стоят очереди.
Подробнее о снегопадах в регионе — в материале «Ъ-Урал» «На Урале включили снег».