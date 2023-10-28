Председателем Контрольно-счетной палаты Нягани назначена Лариса Петрова

Руководителем Контрольно-счетной палаты Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) решением гордумы назначена Лариса Петрова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Иван Ямашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель Контрольно-счетной палаты Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) Лариса Петрова

Фото: Telegram-канал Ивана Ямашева Руководитель Контрольно-счетной палаты Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) Лариса Петрова

Фото: Telegram-канал Ивана Ямашева

По словам главы города, Лариса Петрова работает в счетной палате с 2006 года, а с 2013 года она возглавляет надзорный орган. «За это время она организовала сплоченный квалифицированный коллектив, который, работая в условиях разной сложности, справляется со всеми поставленными задачами»,— отметил он.

Напомним, ранее приказом генпрокурора РФ Игоря Краснова в двух муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) назначили новых прокуроров. Ведомство Нижневартовска возглавил Александр Еременко, а Сургутского района — Максим Мавлютов..

Полина Хабарова

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