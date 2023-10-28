«Ужин в темноте и карвинг по тыкве»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, где можно погрузиться в атмосферу «Семейки Адамс», и как японские бары отдают должное потусторонним силам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Продолжаем обзор ко Дню всех святых. В ресторане «Бочка» 28 и 29 октября проходят тематические бранчи с летучими мышами, черепами, паутиной, праздничным тыквенным пирогом от шеф-повара Игоря Беднякова и развлекательной программой для детей с аквагримом, конкурсами и карвингом по тыкве.

В ресторанах «Ян Примус» Хэллоуин продлится до 1 ноября, а все эти дни действуют сеты с тыквенным крафтовым элем или домашней настойкой на запеченной тыкве и кофе. К обоим праздничным напиткам прилагается большой говяжий бургер с рожками из перца чили и картошкой фри.

До 31 октября включительно отдают должное потусторонним силам японские бары Ra’Men, погрузившиеся в атмосферу культового комикса «Семейка Адамс». Каждому гостю предлагается пройти тест по специальному интерактивному меню, узнать, какой он персонаж из «Семейки Адамс» и подобрать для себя идеальный коктейль. Весь персонал раменных до окончания торжеств также не выходит из образов ужасной семейки.

Во все рестораны True Cost, работающие по системе «фикс прайс» на входе, 31 октября можно попасть бесплатно при наличии мертвецкого грима и устрашающего наряда. Кроме того, в True Cost на Таганке в этот вечер покажут очень страшное кино. А в True Cost на Звенигородском шоссе устроят ужин в темноте с секретным сетом: гости, угадавшие вслепую с шелковой повязкой на глазах два блюда и два напитка, получат сертификат на бесплатный ужин в любом из ресторанов сети.