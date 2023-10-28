«Теплосеть» устранила прорыв тепловой сети на Лиговском проспекте

Специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы на участке теплопровода у дома 239 по Лиговскому проспекту. Теплоснабжение соседних домов восстановлено, сообщили «Ъ-СПб» в компании.

Было заменено пять метров ненадежного трубопровода, на котором накануне, 27 октября, произошел прорыв. После диагностики новый участок подключили к сети.

Как сообщил ранее «Ъ-СПб», днем в пятницу, 27 октября, прорвало трубу с кипятком у дома 239 по Лиговскому проспекту. Временно было прекращено теплоснабжение соседних домов.