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Прорыв трубы с кипятком возле школы произошел на Лиговском проспекте

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ведут работы по ликвидации последствий коммунальной аварии во Фрунзенском районе городе. Информация о прорыве трубы с кипятком на внутриквартальных сетях по адресу: Лиговский проспект, дом 239 поступила в 14:10 пятницы, 27 октября, сообщили «Ъ-СПб» в компании.

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Фото: «Ъ-СПб»

Фото: «Ъ-СПб»

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Фото: «Ъ-СПб»

Фото: «Ъ-СПб»

На место выехала аварийная бригада «Теплосети», которая выставила ограждения. В настоящий момент ведутся ремонтные работы, обеспечены необходимые меры безопасности, уточнили на предприятии.

При этом подача теплоснабжения близлежащим зданиям сейчас ограничена.

По данным очевидцев, авария произошла около школы №359 на Расстанной улице неподалеку от пересечения с Лиговским проспектом. Во дворе разлился кипяток, рядом стоят припаркованные автомобили. Из-за плотного пара не видно соседних зданий.

«Ъ-СПб» писал, что два дня назад похожий прорыв трубы с горячей водой произошел на Бассейной улице. Дорогу на участке между Варшавской улицей и Новоизмайловским проспектом залило кипятком. Движение там перекрывалось. Специалисты «Теплосети» справились с последствиями коммунальной аварии спустя несколько часов.

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