ООН призвала Пакистан остановить депортацию 1,4 млн афганцев

Управление ООН по правам человека призвало остановить готовящуюся депортацию афганцев из Пакистана. Согласно сообщению УВКПЧ, план Пакистана по депортации нелегальных иностранных граждан повлияет на более чем 1,4 млн афганцев. По словам пресс-секретаря управления Равины Шамдасани, многие из тех, кому грозит депортация из Пакистана, могут подвергнуться арестам, задержаниям и пыткам.

Из материала УВКПЧ следует, что в Пакистане в настоящее время проживает более 2 млн афганцев, у которых нет документов. При этом не менее 600 тыс. из них прибыли в Пакистан после возвращения движения «Талибан» (запрещено и признано террористическим в РФ) к власти в августе 2021 года.

По данным ООН, к 15 октября Пакистан в связи с решением властей о депортации покинули уже 59 780 афганцев, большинство из них (78%) назвали причиной выезда из страны страх ареста.

«По мере приближения крайнего срока, 1 ноября, мы призываем власти Пакистана приостановить принудительное возвращение афганских граждан, пока не стало слишком поздно, чтобы избежать катастрофы в области прав человека»,— приводит слова Равины Шамдасани пресс-служба УВКПЧ.

В начале октября власти Пакистана объявили о решении депортировать из страны около 1,1 млн афганских граждан, большинство из них — лица, проживающие в республике без документов. Пакистанские власти дали таким гражданам Афгана месяц на то, чтобы покинуть страну. Ожидается, что с 1 ноября правоохранительные органы Пакистана начнут арестовывать тех, кто остался на территории страны, и отправлять в Афганистан.