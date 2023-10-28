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Коммерсантъ FM
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В аэропортах Москвы задержано или отменено более 40 рейсов

В аэропортах Москвы задержано 40 рейсов, четыре отменены. Это следует из данных «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 8:35 во Внуково задержано восемь рейсов. В Домодедово задержано 20 рейсов, отменено четыре. В Шереметьево задержано 12 рейсов.

Со вчерашнего дня, 27 октября, в Москве выпал снег. По данным Гидрометцентра, сегодня в столице ожидается 0...–2°C (в Подмосковье — от 3°C до –2°C), облачно, мокрый снег, гололедица. 29 октября в столице температура чуть повысится до 1–3°C (по области 3...–2°C), также будут небольшие осадки.

Фотогалерея

Первый снег в Москве

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Гололедица в Москве ожидается 28 и 29 октября, однако в начале следующей неделе в столице потеплеет до +10°C

Гололедица в Москве ожидается 28 и 29 октября, однако в начале следующей неделе в столице потеплеет до +10°C

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мужчина очищает тротуар от снега

Мужчина очищает тротуар от снега

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заснеженные велосипеды на парковке велопроката

Заснеженные велосипеды на парковке велопроката

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ребенок делает силуэт ангела

Ребенок делает силуэт ангела

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

27 октября возможны порывы ветра до 15 м/с

27 октября возможны порывы ветра до 15 м/с

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В трех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны 35 авиарейсов, еще 8 отменены

В трех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны 35 авиарейсов, еще 8 отменены

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девушка кормит уток в парке

Девушка кормит уток в парке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Женщина выгуливает собак

Женщина выгуливает собак

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Жительница Москвы убирает снег с машины

Жительница Москвы убирает снег с машины

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мужчина идет по заснеженному тротуару

Мужчина идет по заснеженному тротуару

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Электросамокаты в снегу

Электросамокаты в снегу

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пешеход прикрывается зонтом

Пешеход прикрывается зонтом

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Гололедица в Москве ожидается 28 и 29 октября, однако в начале следующей неделе в столице потеплеет до +10°C

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Мужчина очищает тротуар от снега

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заснеженные велосипеды на парковке велопроката

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ребенок делает силуэт ангела

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

27 октября возможны порывы ветра до 15 м/с

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В трех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны 35 авиарейсов, еще 8 отменены

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девушка кормит уток в парке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Женщина выгуливает собак

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Жительница Москвы убирает снег с машины

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мужчина идет по заснеженному тротуару

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Электросамокаты в снегу

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пешеход прикрывается зонтом

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Лаура Кеффер

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