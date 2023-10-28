В аэропортах Москвы задержано или отменено более 40 рейсов

В аэропортах Москвы задержано 40 рейсов, четыре отменены. Это следует из данных «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 8:35 во Внуково задержано восемь рейсов. В Домодедово задержано 20 рейсов, отменено четыре. В Шереметьево задержано 12 рейсов.

Со вчерашнего дня, 27 октября, в Москве выпал снег. По данным Гидрометцентра, сегодня в столице ожидается 0...–2°C (в Подмосковье — от 3°C до –2°C), облачно, мокрый снег, гололедица. 29 октября в столице температура чуть повысится до 1–3°C (по области 3...–2°C), также будут небольшие осадки.

Лаура Кеффер