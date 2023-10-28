ТАСС: подлодка «Краснодар» отправится из Средиземного моря в Кронштадт на ремонт

Подводная лодка «Краснодар» Черноморского флота выйдет из состава постоянного оперативного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземном море, сообщил источник ТАСС. Утверждается, что корабль совершит переход на Балтику для планового ремонта на Кронштадтском морском заводе. Начало ремонта запланировано на конец ноября.

«Краснодар» — подлодка проекта 636.3, построена на Адмиралтейских верфях. Носитель крылатых ракет «Калибр-ПЛ».

«Краснодар» в прошлый раз находился на ремонте с августа по декабрь 2020 года после выполнения боевых задач в составе оперативного соединения. На Кронштадтском морском заводе находится на ремонте также подлодка «Новороссийск». По информации ТАСС, ремонт должен завершиться в апреле 2024 года.

Леонид Уварчев