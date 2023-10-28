Китай призвал РФ и Украину не допустить попадания оружия террористам

Китай на заседании Совета Безопасности ООН призвал «стороны украинского кризиса» предотвратить риск попадания оружия террористам и негосударственным субъектам. Россия на заседании обвинила Украину в том, что 15–20% поставляемого Западом оружия уходит на серый и черный рынки.

«Мы призываем все стороны украинского кризиса подходить ответственно, придавать большую значимость предотвращению рисков распространения оружия и боеприпасов. В особенности необходимо предотвращать попадание их в руки террористов и негосударственных субъектов, чтобы это не приводило к нестабильности и конфликтам в других районах»,— сказал заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан (трансляция велась на сайте ООН). Он также призвал мировое сообщество способствовать проведению мирных переговоров.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в поставках оружия, несмотря на «колоссальный уровень коррупции на Украине». По его мнению, Киев не в состоянии «контролировать попадающие в его распоряжение арсеналы». Он отметил, что ранее Россия рассказывала, как «боеприпасы с маркировками одной из воинских частей ВСУ» оказались у границ с Израилем.