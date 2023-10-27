Менеджеры МТС Банк Premium вошли в топ-5 лучших по версии Frank RG. Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG объявила лауреатов премии Frank Premium Banking Award 2023. МТС Банк за полтора года сформировал одну из самых широких на рынке сетей партнеров, предоставляющих различные привилегии клиентам МТС Банк Premium. Им доступны как эксклюзивные продукты — приобретение элитной недвижимости в России и за рубежом, покупка и бронирование премиальных авто, организация перелетов бизнес-джетами, вложения в инвестиционные бриллианты и покупка драгметаллов, так и базовые в сфере образования, здоровья, отдыха и спорта.

«Мы активно инвестируем в развитие персонала и организуем для коллег обучающие мероприятия. Постоянно актуализируя знания сотрудников о клиентских потребностях, мы добиваемся доверия клиента к МТС Банку во всех аспектах»,— отметила директор МТС Банка по развитию клиентов состоятельного сегмента и частного банковского обслуживания Маргарита Васильева.

Турецкая сеть ресторанов Gagawa в ближайшие пять-десять лет намерена открыть в России 300 новых точек, рассказал «РИА Новости» гендиректор сети Ленар Кутлин. По его словам, в 2023-м и 2024-м годах объем инвестиций составит 600 млн руб. Кроме того, сеть планирует создать дополнительные производственные мощности ближе к Москве, что потребует еще 100-150 млн руб. вложений.

Шведская Electrolux — один из крупнейших в мире производителей бытовой техники — объявила о планах уволить около 3 тыс. сотрудников в рамках программы по сокращению расходов. Как сообщает компания, чистая прибыль в июле-сентябре составила 123 млн шведских крон по сравнению с убытком в 605 млн за аналогичный период 2022 года.