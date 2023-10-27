Бизнес-омбудсмен Борис Титов о разделении полномочий полиции и контролеров
Обещание не ограничиться 46 статьями КоАП и ко второму чтению законопроекта расширить этот список обнадеживает. Механизм такого расширения, аналогичный «регуляторной гильотине», кажется эффективным. Хотя предвижу сложности. «Защита охраняемых законом ценностей» — понятие универсальное и крайне удобный аргумент для силовиков при отстаивании полномочий, которых их пытаются лишить.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Этот аспект уже проявился при реализации нового принципа, закрепленного в КоАП не так давно. Штраф при первом нарушении теперь полагается заменять на предупреждение, но только в том случае, если нет «причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Но дело в том, что большинство контролеров искренне полагают, что все выявляемые ими случаи несут угрозу причинения вреда. По их мнению, сам факт нарушения любых требований несет угрозу обществу по умолчанию. Стало быть, и о смягчении речи быть не может. С полицией будет то же самое, будут держаться за «охраняемые законом ценности» до последнего.
Отдельно хочу остановиться на необходимости (по мнению полиции) «силового» сопровождения. В качестве аргумента приводится оказание противодействия контролерам, хотя это совсем другой состав. При этом речь идет не о сопровождении представителей контрольно-надзорных ведомств, а о самостоятельной фиксации факта правонарушения. Но возможность вызвать наряд полиции при каких-либо угрозах со стороны контролируемых лиц всегда остается. Зачем априори предполагать неправомерное поведение?
И конечно же, останется проблема «заказных» выездов для проверки информации о правонарушении и осмотров места происшествия. Ведь мы помним, что в полицию поступают и в соответствующей книге регистрируются заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. Поэтому после реализации поручения президента необходимо будет обратить внимание на возможный рост количества таких заявлений и сообщений по тем составам, которые останутся в ведении полиции. И важно дополнительно усилить контроль за тем, чтобы, во-первых, проверка проводилась только в рамках информации, содержащейся в сообщении, а во-вторых, каждый случай ложного сообщения соответствующим образом рассматривался.
Подчеркну, что исключение дублирования функций позволит полиции сосредоточиться на решении других задач, более важных, чем проверка исполнения обязательных требований. И чем больше нагрузки будет снято с правоохранителей, тем больше ресурсов можно будет перераспределить. Не забудем и про снижение коррупционной составляющей. Знаменитый аргумент человека в погонах «придем и что-нибудь накопаем обязательно» скоро может оказаться не таким убедительным.