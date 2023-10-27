Бизнес-омбудсмен Борис Титов о разделении полномочий полиции и контролеров

Обещание не ограничиться 46 статьями КоАП и ко второму чтению законопроекта расширить этот список обнадеживает. Механизм такого расширения, аналогичный «регуляторной гильотине», кажется эффективным. Хотя предвижу сложности. «Защита охраняемых законом ценностей» — понятие универсальное и крайне удобный аргумент для силовиков при отстаивании полномочий, которых их пытаются лишить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Этот аспект уже проявился при реализации нового принципа, закрепленного в КоАП не так давно. Штраф при первом нарушении теперь полагается заменять на предупреждение, но только в том случае, если нет «причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Но дело в том, что большинство контролеров искренне полагают, что все выявляемые ими случаи несут угрозу причинения вреда. По их мнению, сам факт нарушения любых требований несет угрозу обществу по умолчанию. Стало быть, и о смягчении речи быть не может. С полицией будет то же самое, будут держаться за «охраняемые законом ценности» до последнего.

Отдельно хочу остановиться на необходимости (по мнению полиции) «силового» сопровождения. В качестве аргумента приводится оказание противодействия контролерам, хотя это совсем другой состав. При этом речь идет не о сопровождении представителей контрольно-надзорных ведомств, а о самостоятельной фиксации факта правонарушения. Но возможность вызвать наряд полиции при каких-либо угрозах со стороны контролируемых лиц всегда остается. Зачем априори предполагать неправомерное поведение?

И конечно же, останется проблема «заказных» выездов для проверки информации о правонарушении и осмотров места происшествия. Ведь мы помним, что в полицию поступают и в соответствующей книге регистрируются заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. Поэтому после реализации поручения президента необходимо будет обратить внимание на возможный рост количества таких заявлений и сообщений по тем составам, которые останутся в ведении полиции. И важно дополнительно усилить контроль за тем, чтобы, во-первых, проверка проводилась только в рамках информации, содержащейся в сообщении, а во-вторых, каждый случай ложного сообщения соответствующим образом рассматривался.

Подчеркну, что исключение дублирования функций позволит полиции сосредоточиться на решении других задач, более важных, чем проверка исполнения обязательных требований. И чем больше нагрузки будет снято с правоохранителей, тем больше ресурсов можно будет перераспределить. Не забудем и про снижение коррупционной составляющей. Знаменитый аргумент человека в погонах «придем и что-нибудь накопаем обязательно» скоро может оказаться не таким убедительным.

Диана Галиева