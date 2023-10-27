МТС связала единым номером смартфон и умные часы. В московском регионе запущена услуга «Единый номер», которая позволяет абонентам МТС принимать и совершать автономные вызовы с умных часов с eSIM под тем же номером, который используется в смартфоне. Теперь, чтобы быть всегда на связи, не обязательно брать с собой смартфон — умные часы сами по себе работают на любом удалении. Подключить часы можно дистанционно на сайте МТС, посещать ее магазин не требуется. Услуга доступна в Москве и Московской области, а к концу 2023 года будет масштабирована для частных клиентов в большинстве регионов России.

Фонды «МКБ Акции» и «Сканер» под управлением «МКБ Инвестиции» вышли в лидеры рынка по итогам девяти месяцев этого года. «МКБ Акции» занял первое место по доходности среди открытых неотраслевых фондов акций от управляющих компаний, принадлежащих российским системно значимым банкам. Доходность фонда составила 58%. «Это в очередной раз подтверждает, что российские акции — тот финансовый инструмент, который позволяет защититься от инфляции и ослабления рубля»,— прокомментировал первый вице-президент, руководитель «МКБ Инвестиции» Сергей Шибаев. «Сканер» является лучшим по доходности среди всех фондов рублевых облигаций с объемом чистых активов, превышающим 100 млн руб. Его доходность достигла 10%. Для сравнения: индекс облигаций повышенной доходности составил 6,9%.

Представители крупнейших голливудских киностудий могут отказаться вести переговоры с Гильдией актеров США до 2024 года. Протесты членов союза продолжаются уже более 100 дней. Если сторонам удастся договориться насчет прекращения забастовки до конца октября, то у студий появится шанс спасти следующий осенний телесезон и начать выпускать новые фильмы раньше следующего лета.