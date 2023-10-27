В Краснодаре 28 октября изменят движение автобусов №2Е и №45

В Краснодаре 28 октября в связи с проведением фестиваля уличных видов спорта «Молодежь ZА Спорт» в районе Главной городской площади временно изменится схема движения автобусов №2Е и №45. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

28 октября с 06:00 для транспорта ограничат участки улиц: Красной (от ул. Калинина до ул. Пашковской), Длинной (от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской), Красноармейской (от ул. Кузнечной до ул. Длинной) и Буденного (от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской). Движение автобусов №2Е и №45 будет организовано в объезд.

Маршрут № 45 «Железнодорожный вокзал „Краснодар-I“ — микрорайон „Губернский“» при движении от железнодорожного вокзала будут следовать от улицы Мира по улицам Красноармейской, Длинной, Янковского, Северной и далее по маршруту. В обратном направлении путь следования не изменится.

Маршрут № 2Е «Железнодорожный вокзал „Краснодар-I“ — троллейбусное депо № 1» в обоих направлениях проследует от улицы Красной по улицам Северной, Октябрьской, Мира и далее по маршруту.

Фестиваль «Молодежь Zа Спорт» будет проходить с 11:00 до 16:00 на Главной городской площади. В его программе запланированы мастер-классы от граффитистов и представителей брейкинга и хип-хопа. В ходе фестиваля проведут мини-турниры по баскетболу, панна-футболу, воркауту, паркуру, батутному фристайлу, пауэрлифтингу, скейтбордингу и роллер-спорту.

Центр Краснодара будет перекрыт для проезда всех машин. Их начнут убирать с улиц вечером 27 октября.

Татьяна Ручкина

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