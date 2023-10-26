Центр Краснодара перекроют для проведения спортивного фестиваля
В ближайшую субботу, 28 октября, в центре Краснодара временно ограничат движение. Меры вводятся из-за проведения спортивного праздника «Молодежь Zа Спорт», сообщили в пресс-службе администрации города и пригласили гостей и жителей краевой столицы посетить мероприятие.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Праздник будет проходить на Главной городской площади с 11:00 до 16:00. Его участниками станут больше 1 тыс. представителей уличного спорта. Вход на мероприятие будет свободным. Гостям обещают мастер-классы, знакомство с представителями уличного искусства, соревнования по различным видам спорта.
Для проведения фестиваля перекроют движение по улице Красной от Калинина до Пашковской, по Длинной от Рашпилевской до Красноармейской, по Красноармейской от Кузнечной до Длинной и по Буденного от Коммунаров до Рашпилевской. С вечера 27 октября указанные участки начнут освобождать от припаркованного транспорта.
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