Особняк XIX века в центре Екатеринбурга признали культурным памятником

Дом чиновника Безбородова на ул. Гоголя, 9, его флигель и придомовую территорию признали объектами культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ выпустило управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Искусствовед Елена Козлова-Афанасьева определила в экспертизе, что здание имеет стилистические особенности архитектуры, характерные для эклектики с использованием форм и приемов «кирпичного стиля». Объект имеет редкие элементы не только в части архитектурного убранства, но и в композиции усадьбы. «Историческая, мемориальная ценность обусловлена связью с семьей Поклевских-Козелл и, возможно, Маминых. Вероятно, в доме бывал и сам Д. Н. Мамин-Сибиряк»,— указано в экспертизе.

На территории особняка запрещено проведение любых строительных и земляных работ без археологического обследования, воздействие на грунт, установка кондиционеров и рекламы на фасадах.

Дом Безбородова построили в 1870-х годах XIX века. В здании располагались модный магазин «Олигер» и приготовительная школа Павлова, в 1911–1912 гг. усадьба с домом принадлежала костелу римско-католической церкви. Сейчас в здании находится римско-католический приход Святой Анны.

Напомним, в январе в Екатеринбурге снесли западный флигель усадьбы Волкова на ул. Куйбышева, 99. В 2022 году здание пытались признать объектом культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, однако в ноябре Государственная историко-культурная экспертиза отказалась включать его в соответствующий реестр.

Ева Коршунова

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