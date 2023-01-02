В центре Екатеринбурга снесли флигель усадьбы Волкова

В Екатеринбурге снесли «Западный флигель усадьбы А.А. Волкова» на ул. Куйбышева, 99, сообщает Е1.ru. Напомним, двухэтажную усадьбу XIX века купеческого брата Антона Волкова площадью 2,6 тыс. кв. м. продали несколько лет назад за 95 млн руб.

В 2022 году здание пытались признать объектом культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, однако в ноябре Государственная историко-культурная экспертиза отказалась включать его в соответствующий реестр.

Ранее «Ъ-Урал» рассказывал, что тюменский застройщик — компания «Ньютон» планирует начать строительство нового жилого комлекса по адресу Куйбышева, 99 в 2023 году.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте