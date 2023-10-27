Купюра с Нижним Новгородом не появится в обороте в 2023 году

Новая купюра с изображением Нижнего Новгорода не появится в обороте в 2023 году. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, купюру будут дорабатывать и в оборот она может выйти только в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По ее словам, лицевая сторона обновленной купюры, на которой изображен Нижний Новгород, останется прежней. Доработка будет идти по оборотной стороне, где изначально появилась церковь без крестов на куполах.

«Дизайн будем обсуждать. Мы хотим действительно поменять чуть-чуть процедуру обсуждения дизайна. У нас есть экспертные группы по каждой купюре, туда приглашаются историки, деятели культуры. Но думаю, что будем расширять и участие экспертных групп, и, может быть, более широко публично обсуждать новый дизайн»,— заявила госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС).

Как писал «Ъ-Приволжье», в середине октября ЦБ представил новые купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. На лицевой стороне тысячерублевой банкноты изображен Нижний Новгород, на обороте оборотной в числе прочих достопримечательностей Казани и Уфы — Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан. Он расположен в здании бывшей церкви, на куполе которой нет креста. Это вызвало критику со стороны РПЦ и ЦБ РФ остановил выпуск тысячной купюры.

Андрей Репин