Президент Санду допустила вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна может войти в состав Евросоюза без Приднестровья. Она добавила, что реализация этого плана зависит от геополитической ситуации. Главной задачей в настоящий момент президент назвала «сохранение стабильности» на обоих берегах реки Днестр, чтобы не допустить «втягивания страны в войну».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майя Санду

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Майя Санду

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Идеальный вариант — это вступление в ЕС реинтегрированной страной, то есть правого и левого берегов. Если этого не произойдет, если это будет невозможно по тем или иным причинам, есть еще вариант интеграции в ЕС сначала правого берега, потом левого»,— сказала Майя Санду в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Решить территориальные споры, по словам Майи Санду, возможно только путем «избавления от сепаратистского режима» в Приднестровье. Глава государства сказала, что у правительства Молдавии «есть видение решения этой проблемы», но сейчас «не время его обсуждать».

В эфире Vocea Basarabiei госпожа Санду сообщила, что Молдавия в ближайшие два года продолжит закупать электроэнергию у ГРЭС, которая находится в Приднестровье. Решение она объяснила тем, что у страны нет других источников электроэнергии — Украина продажи приостановила, а строительство линии с Румынией еще продолжается.

В июле Майя Санду заявила о планах вступить в Евросоюз к концу десятилетия. Летом 2022 года страны ЕС одобрили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов на вступление в сообщество.

Петр Бузлаев