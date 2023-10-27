Суд в Петербурге арестовал еще троих юных участников «азербайджанской мафии»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих несовершеннолетних, которых обвиняют по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство в составе организованной группы).

Как сообщили вечером 27 октября в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, все три процесса проходили в закрытом режиме.

По версии следствия, молодые люди, которых зовут Фаррух, Тимур и Шохруз, нападали на случайных прохожих в Петербурге, избивали их, снимали все происходящее на телефон и позже выкладывали в Telegram.

Всех троих несовершеннолетних подозреваемых суд отправил в СИЗО до 15 декабря.

Ранее «Ъ-СПб» со ссылкой на данные Следственного комитета РФ писал об 11 задержанных из так называемой банды Турала или «азербайджанской мафии», куда входили юноши в возрасте от 14 до 18 лет, большинство из которых — выходцы из Азербайджана.

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