За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 30 млн рублей

Жители Черноземья отдали мошенникам 30 млн руб. за неделю с 16 по 22 октября. Неделей ранее — 74,6 млн руб. Это следует из данных, опубликованных региональными управлениями МВД. Больше всего аферисты заработали на жителях Воронежской области, липчане и орловчане не отдали им ни рубля.

Воронежцы расстались с 21,5 млн руб. Жители Курской области пополнили карманы злоумышленников на 3,3 млн руб., Тамбовской — на 2,9 млн руб., Белгородской — на 2,3 млн руб.

Самой популярной схемой мошенничества стал «звонок из банка», при котором жителей макрорегиона убеждали перевести средства на «безопасный счет», чтобы не дать вымышленным аферистам взять на них кредит или завладеть уже имеющимися у граждан деньгами. Также пенсионеров заставляли заплатить за «решение вопроса с ДТП», которые якобы устроили их родственники. Несколько жителей Черноземья стали жертвами мошенничеств из-за желания легкого заработка. Самым необычным случаем можно назвать попытку жительницы Пристенского района Курской области «очистить карму» с помощью «профессионального экстрасенса», в ходе чего она лишилась 230 тыс. руб.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Алина Морозова

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