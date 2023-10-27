В Салехарде открыта вакансия врача скорой помощи с зарплатой до 252 тысяч рублей

Салехардская станция скорой медицинской помощи ищет врача с зарплатой от 93 тыс. руб. до 252 тыс. руб. Вакансию разместили на портале «Работа России».

Кандидат должен иметь высшее образование по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовку в интернатуре или ординатуре по специальности «Скорая медицинская помощь».

Работодатель предлагает сменный график работы. Кандидату предстоят выезды в составе бригады скорой медицинской помощи с 9:00 до 9:00.

Напомним, в Свердловской области за девять месяцев 2023 года вакансий для врачей и фармацевтов было открыто на 27% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом количество резюме увеличилось лишь на 15%. Средняя предлагаемая зарплата по итогам января-сентября составила 43,6 тыс. руб.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте