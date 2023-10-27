Российских школьников хотят ограничить в праве пользоваться смартфоном на уроках

В Государственную думу РФ внесли законопроект, по которому предлагается разрешить учащимся пользоваться смартфонами лишь в учебных целях или в случаях, когда существует угроза для жизни и здоровья школьника. Документ появился на сайте нижней палаты российского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно содержанию проекта закона, ученикам хотят официально запретить использовать телефоны во время уроков. Исключение составляют случаи, предусмотренные образовательной программой, или же можно взять гаджет, если во время учебного процесса возникают риски угрозы жизни детей или сотрудников школ, а также наступают другие экстренные случаи.

В российских школах уже реализован запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Ограничение ввели в связи с новыми санитарными правилами. При этом взять в руки смартфон разрешается во время перемены.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что муниципальные депутаты предложили Законодательному собранию Петербурга обеспечить бесплатным питанием учеников школ со смещенным графиком обучения.

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