Начальные классы Петербурга со смещенным графиком предложили кормить бесплатно

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга поступил проекта закона «О внесении изменений в статью 82 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"», по которому предлагается обеспечить бесплатным питанием учеников городских школ со смещенным графиком обучения. Документ размещен на сайте городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Законодательную инициативу внес Муниципальный совет МО Горелово. Согласно содержанию пояснительной запискм к ней, по положениям Социального кодекса Петербурга школьники, которые учатся в 1-4 классах, получают раз в день горячее питание (завтрак или обед) в зависимости от смены. При этом учащиеся школ № 391 на территории МО Горелово и № 396 в Красносельском районе получают образование со смещенным графиком, что лишает их права на получение здорового питания.

«Вторая смена в 391 и 396 школах Красносельского района Санкт-Петербурга для 2-х и 4-х классов начинается после того, как освободятся кабинеты после обучения в них 1-х и 3-х классов. Словосочетание "смещенный график" заменившее "вторую смену", а также указание в Законе Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 на "питание... включающее завтрак", лишило учеников начальной школы, которые не по своей воле учатся в переполненных школах после 1-х и 3-х классов, с 13 часов до позднего вечера, здорового питания»,— говорится в пояснительной записке.

В связи с этим Муниципальный совет МО Горелово предлагает обеспечивать за счет средств бюджета Санкт-Петербурга обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений горячим питанием с учетом режима учебных занятий.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге могут разрешить тратить региональный материнский капитал на школьную одежду, учебники и пособия.

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