ФСБ признала покушение на Царева посягательством на жизнь общественного деятеля

Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовного дело по ст. 277 УК («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») в связи с покушением на экс-депутата Верховной рады Олега Царева в Ялте. Ведутся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, передает сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 27 октября, источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ», что в Крыму было совершено покушение на Олега Царева, и он был госпитализирован. В Telegram-канале бывшего депутата уточнили, что нападение было совершено около полуночи на территории санатория, где живет Олег Царев. К моменту прибытия медиков, как сказано в сообщении, пострадавший потерял много крови и был без сознания.

53-летний Олег Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год. В 2014 году выдвигался на выборы президента Украины, но впоследствии снял свою кандидатуру. В ходе военного конфликта на востоке Украины перешел на сторону «Народного ополчения Донбасса». Сейчас он является соучредителем и директором санатория имени Кирова в Ялте.