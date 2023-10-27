Патриарх Кирилл предложил вернуть святыни Соловецкому монастырю

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил вернуть музейные ценности Соловецкому монастырю и каталогизировать их. Сейчас святыни монастыря хранятся в Соловецком музее-заповеднике. Коллекция, в частности, включает в себя иконы, храмовое убранство, документы, книги, предметы быта, ремесленные изделия, строительные материалы монастыря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Важно организовать работу по составлению полного каталога предметов музейного фонда, в том числе относящихся к истории соловецкой обители, и рассмотреть вопрос об их передаче в Соловецкий монастырь»,— сказал глава Русской православной церкви на заседании попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (цитата по «Интерфаксу»).

Предстоятель РПЦ отметил, что на Соловках государственной охране подлежит также и природное наследие, в том числе лесной фонд, флора и фауна. По его словам, это можно сделать путем установления режимов и регламентов религиозно-исторического места, а также путем наделения отдельных зон архипелага статусом особо охраняемой территории. Патриарх Кирилл попросил подключиться к этой работе Минприроды России.

Патриарх также заявил о необходимости улучшить уровень жизни коренного населения Соловков. По его словам, бедность местных особенно заметна на фоне гостей архипелага, среди которых много состоятельных. Это сравнение не идет на пользу Соловецкому монастырю, отметил он.

Глава РПЦ выразил обеспокоенность недостаточно интенсивным темпом реставрационных работ на Соловках. Он сообщил, что за последние четыре года на архипелаге были отреставрированы только два здания из 155-ти. Он попросил проконтролировать темпы реставрации министра культуры Ольгу Любимову.

Реставрационные работы на Соловках проводятся в рамках программы «Развитие культуры и туризма» и ФЦП «Культура России». На них государство выделило около 6 млрд руб. В мае 2023 года суд признал виновными в хищении 20 млн руб., выделенных на подготовку документации для восстановления Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, четырех человек, в том числе бывшего начальника департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова.

Эрдни Кагалтынов