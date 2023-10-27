Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Патриарх Кирилл предложил вернуть святыни Соловецкому монастырю

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил вернуть музейные ценности Соловецкому монастырю и каталогизировать их. Сейчас святыни монастыря хранятся в Соловецком музее-заповеднике. Коллекция, в частности, включает в себя иконы, храмовое убранство, документы, книги, предметы быта, ремесленные изделия, строительные материалы монастыря.

Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)

Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Важно организовать работу по составлению полного каталога предметов музейного фонда, в том числе относящихся к истории соловецкой обители, и рассмотреть вопрос об их передаче в Соловецкий монастырь»,— сказал глава Русской православной церкви на заседании попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (цитата по «Интерфаксу»).

Предстоятель РПЦ отметил, что на Соловках государственной охране подлежит также и природное наследие, в том числе лесной фонд, флора и фауна. По его словам, это можно сделать путем установления режимов и регламентов религиозно-исторического места, а также путем наделения отдельных зон архипелага статусом особо охраняемой территории. Патриарх Кирилл попросил подключиться к этой работе Минприроды России.

Патриарх также заявил о необходимости улучшить уровень жизни коренного населения Соловков. По его словам, бедность местных особенно заметна на фоне гостей архипелага, среди которых много состоятельных. Это сравнение не идет на пользу Соловецкому монастырю, отметил он.

Глава РПЦ выразил обеспокоенность недостаточно интенсивным темпом реставрационных работ на Соловках. Он сообщил, что за последние четыре года на архипелаге были отреставрированы только два здания из 155-ти. Он попросил проконтролировать темпы реставрации министра культуры Ольгу Любимову.

Реставрационные работы на Соловках проводятся в рамках программы «Развитие культуры и туризма» и ФЦП «Культура России». На них государство выделило около 6 млрд руб. В мае 2023 года суд признал виновными в хищении 20 млн руб., выделенных на подготовку документации для восстановления Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, четырех человек, в том числе бывшего начальника департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова.

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

лагеря для политзаключенных на Соловках

Предыдущая фотография
Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь был основан на Соловецких островах в Белом море в XV веке. В состав архипелага входит более 100 островов, его общая площадь — 300 кв. км&lt;br>На фото: вид Соловецкого монастыря после пожара 1923 года

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь был основан на Соловецких островах в Белом море в XV веке. В состав архипелага входит более 100 островов, его общая площадь — 300 кв. км
На фото: вид Соловецкого монастыря после пожара 1923 года

Фото: Соловецкий музей-заповедник

Во времена советской власти он превратился в часть ГУЛАГа — Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Соловецкий монастырь был местом, куда ссылали провинившихся священнослужителей, неугодных властям личностей. В 1920-е годы Соловки стали крупнейшим исправительно-трудовым лагерем, первым в России для политзаключенных

Во времена советской власти он превратился в часть ГУЛАГа — Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Соловецкий монастырь был местом, куда ссылали провинившихся священнослужителей, неугодных властям личностей. В 1920-е годы Соловки стали крупнейшим исправительно-трудовым лагерем, первым в России для политзаключенных

Фото: Canadian Institute of Ukrainian Studies

В феврале 1920 года, когда на Севере окончательно установилась cоветская власть, в Соловецком монастыре находилось 400 монахов и 200 послушников. В начале весны на Соловки прибыла комиссия для «выявления запасов оружия и продовольствия, принадлежавших буржуазии и ее пособникам». В результате было вывезено не только оружие, брошенное белогвардейцами и союзными войсками, но и все запасы продовольствия. Осенью монастырь был закрыт, а его имущество постепенно растащили многочисленные советские организации

В феврале 1920 года, когда на Севере окончательно установилась cоветская власть, в Соловецком монастыре находилось 400 монахов и 200 послушников. В начале весны на Соловки прибыла комиссия для «выявления запасов оружия и продовольствия, принадлежавших буржуазии и ее пособникам». В результате было вывезено не только оружие, брошенное белогвардейцами и союзными войсками, но и все запасы продовольствия. Осенью монастырь был закрыт, а его имущество постепенно растащили многочисленные советские организации

Фото: Соловецкий музей-заповедник

Первые заключенные прибыли на Соловецкие острова 6 июня 1923 года. Со временем лагерь расширился и казармы были построены уже на материке — в Карелии, в Северном Приуралье. К 1933 году в СЛОНе было уже более 19 тыс. заключенных. Соловецкие лагеря особого назначения и более поздние профильные учреждения приняли, по некоторым данным, около 100 тыс. человек&lt;br>На фото: заключенные во время работ по обработке кожи

Первые заключенные прибыли на Соловецкие острова 6 июня 1923 года. Со временем лагерь расширился и казармы были построены уже на материке — в Карелии, в Северном Приуралье. К 1933 году в СЛОНе было уже более 19 тыс. заключенных. Соловецкие лагеря особого назначения и более поздние профильные учреждения приняли, по некоторым данным, около 100 тыс. человек
На фото: заключенные во время работ по обработке кожи

Фото: Соловецкий музей-заповедник

У соловецких политзаключенных был восьмичасовой рабочий день, разрешение свободно передвигаться в пределах зоны в дневное время, возможность выписывать прессу и встречаться с близкими родственниками. 10 июня 1925 года Политбюро приняло постановление о вывозе репрессированных с Соловков на материк, а режим содержания заключенных лагеря был ужесточен

У соловецких политзаключенных был восьмичасовой рабочий день, разрешение свободно передвигаться в пределах зоны в дневное время, возможность выписывать прессу и встречаться с близкими родственниками. 10 июня 1925 года Политбюро приняло постановление о вывозе репрессированных с Соловков на материк, а режим содержания заключенных лагеря был ужесточен

Фото: Соловецкий музей-заповедник

В целях экономии средств, чтобы перевести лагеря на самоокупаемость, заключенных стали использовать на тяжелом производстве: валке леса, строительстве дорог. С 1923 по 1933 год в Соловецком лагере погибли 7,5 тыс. человек

В целях экономии средств, чтобы перевести лагеря на самоокупаемость, заключенных стали использовать на тяжелом производстве: валке леса, строительстве дорог. С 1923 по 1933 год в Соловецком лагере погибли 7,5 тыс. человек

Фото: Соловецкий музей-заповедник

Даже в самый страшный период своей истории Соловки оставались особым местом. Система лагерей еще только формировалась, здесь допускались вольности, немыслимые в других заведениях ГУЛАГа: например, ученые могли не только заниматься профессиональной деятельностью, но и публиковать свои труды в издававшемся в лагере журнале, который так и назывался — СЛОН&lt;br>На фото: типография в Соловецком лагере

Даже в самый страшный период своей истории Соловки оставались особым местом. Система лагерей еще только формировалась, здесь допускались вольности, немыслимые в других заведениях ГУЛАГа: например, ученые могли не только заниматься профессиональной деятельностью, но и публиковать свои труды в издававшемся в лагере журнале, который так и назывался — СЛОН
На фото: типография в Соловецком лагере

Фото: Соловецкий музей-заповедник

«Однако крайне неверно было бы представлять жизнь в лагере как некую идиллию, а сами Соловки как филиал дома отдыха. Прежде всего это было место строгой изоляции противников советской власти, &quot;социально-опасного&quot; и &quot;социально-вредного&quot; элемента. Контингент заключенных был крайне разнообразным: от членов партий меньшевиков и эсеров и участников белогвардейских формирований до уголовников и членов различных банд» (Моруков Ю.Н., «Соловецкий лагерь особого назначения»)

«Однако крайне неверно было бы представлять жизнь в лагере как некую идиллию, а сами Соловки как филиал дома отдыха. Прежде всего это было место строгой изоляции противников советской власти, "социально-опасного" и "социально-вредного" элемента. Контингент заключенных был крайне разнообразным: от членов партий меньшевиков и эсеров и участников белогвардейских формирований до уголовников и членов различных банд» (Моруков Ю.Н., «Соловецкий лагерь особого назначения»)

Фото: Соловецкий музей-заповедник

В 1970-е годы памятники Соловецких островов начали восстанавливать, а в 1990 году Соловки включили во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО. В 1991 году монастырь был возвращен РПЦ. Кроме того, был установлен контроль церкви над Соловецким музеем-заповедником, во владении которого свыше 1 тыс. объектов культурного наследия

В 1970-е годы памятники Соловецких островов начали восстанавливать, а в 1990 году Соловки включили во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО. В 1991 году монастырь был возвращен РПЦ. Кроме того, был установлен контроль церкви над Соловецким музеем-заповедником, во владении которого свыше 1 тыс. объектов культурного наследия

Фото: Соловецкий музей-заповедник

30 октября 1990 года на Лубянской площади в Москве был установлен привезенный с Соловецких островов мемориальный камень в память о погибших. Теперь это День памяти жертв политических репрессий, расстрелянных или отправленных в лагеря

30 октября 1990 года на Лубянской площади в Москве был установлен привезенный с Соловецких островов мемориальный камень в память о погибших. Теперь это День памяти жертв политических репрессий, расстрелянных или отправленных в лагеря

Фото: Соловецкий музей-заповедник

В 2008 году Общественная палата обратилась к Владимиру Путину с жалобой на то, что в непосредственной близости от Соловецкого монастыря «проводятся фестивали джаза и самодеятельной песни, устраиваются провокационные выставки современного искусства». В РПЦ заявление общественников поддержали, также выступив против «плясок и концертов»&lt;br>На фото: моторный бот «Чекист» в Соловецком лагере

В 2008 году Общественная палата обратилась к Владимиру Путину с жалобой на то, что в непосредственной близости от Соловецкого монастыря «проводятся фестивали джаза и самодеятельной песни, устраиваются провокационные выставки современного искусства». В РПЦ заявление общественников поддержали, также выступив против «плясок и концертов»
На фото: моторный бот «Чекист» в Соловецком лагере

Фото: Соловецкий музей-заповедник

«Здесь власть не советская — здесь власть соловецкая»&lt;br> Дмитрий Лихачев стал политзаключенным в 1928 году, когда его арестовали за участие в неформальном студенческом кружке. Будущий академик три года провел в лагере на Соловках

«Здесь власть не советская — здесь власть соловецкая»
Дмитрий Лихачев стал политзаключенным в 1928 году, когда его арестовали за участие в неформальном студенческом кружке. Будущий академик три года провел в лагере на Соловках

Фото: Сергей Петрухин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Кроме него узниками здесь побывали философ и ученый Павел Флоренский (на фото), философ Александр Мейер, историк Владимир Бенешевич, драматург и театровед Лесь Курбас, писатель Борис Ширяев, историк и краевед Николай Анциферов и другие известные деятели

Кроме него узниками здесь побывали философ и ученый Павел Флоренский (на фото), философ Александр Мейер, историк Владимир Бенешевич, драматург и театровед Лесь Курбас, писатель Борис Ширяев, историк и краевед Николай Анциферов и другие известные деятели

Фото: Wikipedia

Следующая фотография
1 / 13

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь был основан на Соловецких островах в Белом море в XV веке. В состав архипелага входит более 100 островов, его общая площадь — 300 кв. км
На фото: вид Соловецкого монастыря после пожара 1923 года

Фото: Соловецкий музей-заповедник

Во времена советской власти он превратился в часть ГУЛАГа — Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Соловецкий монастырь был местом, куда ссылали провинившихся священнослужителей, неугодных властям личностей. В 1920-е годы Соловки стали крупнейшим исправительно-трудовым лагерем, первым в России для политзаключенных

Фото: Canadian Institute of Ukrainian Studies

В феврале 1920 года, когда на Севере окончательно установилась cоветская власть, в Соловецком монастыре находилось 400 монахов и 200 послушников. В начале весны на Соловки прибыла комиссия для «выявления запасов оружия и продовольствия, принадлежавших буржуазии и ее пособникам». В результате было вывезено не только оружие, брошенное белогвардейцами и союзными войсками, но и все запасы продовольствия. Осенью монастырь был закрыт, а его имущество постепенно растащили многочисленные советские организации

Фото: Соловецкий музей-заповедник

Первые заключенные прибыли на Соловецкие острова 6 июня 1923 года. Со временем лагерь расширился и казармы были построены уже на материке — в Карелии, в Северном Приуралье. К 1933 году в СЛОНе было уже более 19 тыс. заключенных. Соловецкие лагеря особого назначения и более поздние профильные учреждения приняли, по некоторым данным, около 100 тыс. человек
На фото: заключенные во время работ по обработке кожи

Фото: Соловецкий музей-заповедник

У соловецких политзаключенных был восьмичасовой рабочий день, разрешение свободно передвигаться в пределах зоны в дневное время, возможность выписывать прессу и встречаться с близкими родственниками. 10 июня 1925 года Политбюро приняло постановление о вывозе репрессированных с Соловков на материк, а режим содержания заключенных лагеря был ужесточен

Фото: Соловецкий музей-заповедник

В целях экономии средств, чтобы перевести лагеря на самоокупаемость, заключенных стали использовать на тяжелом производстве: валке леса, строительстве дорог. С 1923 по 1933 год в Соловецком лагере погибли 7,5 тыс. человек

Фото: Соловецкий музей-заповедник

Даже в самый страшный период своей истории Соловки оставались особым местом. Система лагерей еще только формировалась, здесь допускались вольности, немыслимые в других заведениях ГУЛАГа: например, ученые могли не только заниматься профессиональной деятельностью, но и публиковать свои труды в издававшемся в лагере журнале, который так и назывался — СЛОН
На фото: типография в Соловецком лагере

Фото: Соловецкий музей-заповедник

«Однако крайне неверно было бы представлять жизнь в лагере как некую идиллию, а сами Соловки как филиал дома отдыха. Прежде всего это было место строгой изоляции противников советской власти, "социально-опасного" и "социально-вредного" элемента. Контингент заключенных был крайне разнообразным: от членов партий меньшевиков и эсеров и участников белогвардейских формирований до уголовников и членов различных банд» (Моруков Ю.Н., «Соловецкий лагерь особого назначения»)

Фото: Соловецкий музей-заповедник

В 1970-е годы памятники Соловецких островов начали восстанавливать, а в 1990 году Соловки включили во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО. В 1991 году монастырь был возвращен РПЦ. Кроме того, был установлен контроль церкви над Соловецким музеем-заповедником, во владении которого свыше 1 тыс. объектов культурного наследия

Фото: Соловецкий музей-заповедник

30 октября 1990 года на Лубянской площади в Москве был установлен привезенный с Соловецких островов мемориальный камень в память о погибших. Теперь это День памяти жертв политических репрессий, расстрелянных или отправленных в лагеря

Фото: Соловецкий музей-заповедник

В 2008 году Общественная палата обратилась к Владимиру Путину с жалобой на то, что в непосредственной близости от Соловецкого монастыря «проводятся фестивали джаза и самодеятельной песни, устраиваются провокационные выставки современного искусства». В РПЦ заявление общественников поддержали, также выступив против «плясок и концертов»
На фото: моторный бот «Чекист» в Соловецком лагере

Фото: Соловецкий музей-заповедник

«Здесь власть не советская — здесь власть соловецкая»
Дмитрий Лихачев стал политзаключенным в 1928 году, когда его арестовали за участие в неформальном студенческом кружке. Будущий академик три года провел в лагере на Соловках

Фото: Сергей Петрухин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Кроме него узниками здесь побывали философ и ученый Павел Флоренский (на фото), философ Александр Мейер, историк Владимир Бенешевич, драматург и театровед Лесь Курбас, писатель Борис Ширяев, историк и краевед Николай Анциферов и другие известные деятели

Фото: Wikipedia

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...