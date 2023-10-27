Во время производственных работ в Петербурге в траншее погибли трое рабочих

На территории по адресу Шафировскому проспект д. 12 лит. Е в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга велись работы. Предварительно, обрушение стенки траншеи привело к гибели троих рабочих, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

По факту происшествия в надзорном органе приступили к проверке. Они отправились на место предполагаемого обрушения, чтобы осуществить координацию действий правоохранителей и экстренных служб.

«По предварительным данным, при проведении земляных работ произошло обрушение стенки траншеи. В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации в части соблюдений требований охраны труда»,— говорится в сообщении пресс-службы.

В ГСУ СК России по Петербургу указали, что на месте происшествия обнаружено три трупа. По факту гибели сотрудников возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что во время демонтажных работ в доме Устинова в Петербурге пострадали двое рабочих, что обернулось уголовным делом.

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