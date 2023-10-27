Санкции стремятся к точности

Еврокомиссия уточнила признаки обхода санкций. Исполнительный орган Евросоюза описал случаи, когда снижение доли или выход из капитала не спасет от ограничений подконтрольную компанию. То есть даже если подсанкционному лицу принадлежит меньше 50% какой-то структуры, ее все равно будут считать «действующей от имени или по указанию» компании из черного списка. Это произойдет, если сделка состоялась в рамках одной корпоративной группы близко к дате введения санкций, или же если основная компания сохраняет существенное влияние на другую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что эти правила поменяют на практике, рассуждает адвокат, партнер бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Илья Рачков: «Это уточняет позицию Европейской комиссии. Можно сказать, что это довольно ожидаемое разъяснение.

Понятно, что можно снизить контроль или вообще убрать участие в уставном капитале, но при этом сохранить какие-то неформальные рычаги воздействия, в том числе через личные отношения конкретных физических лиц.

Например, персона, которая находится под санкциями, пытается уйти от удара, выходит из капитала, объявляет себя пенсионером, говорит, что больше не у дел, но при этом из контекста понятно, что человек не в достаточной степени дистанцировался от своих активов.

Вместе с тем и новые вводные все-таки достаточно широко сформулированы. Таким образом, скорее всего, применение этого разъяснения на практике будет таково, что какой-то бизнесмен заявит, что вышел из уставного капитала, и потому следует с него снять санкции. А дальше нужно будет доказать по пунктам все те критерии, которые он выполняет или не выполняет в соответствии с этим уточнением».

Между тем уточнения Еврокомиссии касаются не всех подсанкционных лиц, а только компаний с госучастием, которые перечислены в отдельном списке. Среди них, например, «Роснефть», «Транснефть», Уралвагонзавод и «Ростех».

При этом соответствие новым критериям не всегда будет просто проверить, заметила специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова: «Этот момент с датами легче всего подтвердить, потому что все сделки по изменению корпоративной структуры регистрируются. Но с другими моментами, которые связаны с правом вето, возможностью назначать директоров, а это тоже признак контроля, все не так просто.

Часто эти сведения не находятся на поверхности, их возможно получить только в рамках какого-то инсайда.

Вместе с тем для многих представителей иностранного рынка, когда в компаниях происходят какие-то такие резкие изменения, или они скрывают, например, данные о своей отчетности, об участниках (а это можно сделать по законодательству РФ для того, чтобы защититься от санкций), это как раз работает как красный флажок, следовательно, бизнесу есть что скрывать.

Кроме того, например, у банков часто бывает большой залог доли. Это значит, что все сделки совершаются с согласия залогодателя, то есть фактически осуществляется полный контроль».

В то же время из запрета на сделки с российскими подсанкционными компаниями есть несколько исключений, например, Еврокомиссия разрешает импорт природного газа, редкоземельных металлов, лекарств, продовольствия и удобрения из России.

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Илья Сизов