ИТМО попал в сотню лучших вузов мира в нескольких сферах

Институт точной механики и оптики в Санкт-Петербурге вошел в мировой рейтинг 100 лучших вузов Automation & Control (кибернетика) и других направлениях за 2023 год. Вуз сохраняет позиции пятый год подряд, сообщили на сайте ИТМО.

Образовательная организация стала единственным вузом в России, который попал в список, составленный агентством ShanghaiRanking Consultancy. Также ИТМО признан лучшим по стране в категориях Nanoscience & Nanotechnology (нанотехнологии) и Computer Science & Engineering (компьютерные науки и инжиниринг). В сотню лучших по направлению телекоммуникационный инжиниринг институт попал единственный из вузов России.

«Мы создаем открытую площадку для научной работы ИТМО единственный вуз в России, у которого сразу два проекта в рамках "Программы совместных институтов" с ведущими китайскими вузами: университетом Ханчжоу Дяньцзы и Чанчуньским политехническим университетом», заявил директор мегафакультета компьютерных технологий и управления ИТМО Алексей Бобцов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СПбГУ выразил готовность оказать содействие в переводе студентами из России, которые учатся в Израиле и Палестине.

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