Сбербанк выставил на продажу офис на юго-западе Петербурга за 233 млн рублей

В Санкт-Петербурге на торги выставлен офис ПАО «Сбербанк», расположенный на проспекте Ветеранов, 114, корп. 1. Объект недвижимости площадью 4,6 тыс. кв. м продается с начальной ценой в 233,4 млн рублей.

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При этом, как сообщает «Деловой Петербург», одно из условий продажи — обратная аренда банком 493 кв. м площади на срок не менее 10 лет по заранее оговоренной ставке (9228 рублей за один «квардат»). Кроме этого, в сообщении указано, что покупатель получит объект не ранее чем в IV квартале 2024 года.

Как пояснили изданию в кредитной организации, сделка планируется «с целью повышения эффективности управления бизнесом и снижения операционных издержек». Офис банка по обслуживанию клиентов по указанному адресу продолжит свою работу,— отметили в Сбербанке, добавив, что параллельно в рамках программы продаются помещения на Политехнической, Гаванской и на улице Декабристов.

По оценкам опрошенных «ДП» экспертов, освобождаемые офисом площади новый владелец сможет сдать в аренду под торговую или офисную функцию.

Напомним, в июне этого года Сбербанк избавился от бывшего офисного здания площадью 2,7 тыс. кв. м на Верейской улице, 16А, в районе станции метро «Технологический институт».

Подробнее о продаже здания кредитной организации в Адмиралтейском районе Петербурга читайте в материале «Ъ-СПб» «Сбербанк выходит из офиса».

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