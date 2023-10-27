Шахта им Тихова в Кузбассе вернулась к добыче после приостановки Ростехнадзором

ООО «Шахта им Тихова» компании «ММК-Уголь» (ведет добычу угля в Ленинском муниципальном округе Кузбасса) вернулась к добыче в пятницу после приостановки, введенной по инициативе Сибирского управления Ростехнадзора.

Как сообщили в пресс-службе ООО «ММК-Уголь» (угольное подразделение ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»), все нарушения устранены, шахта работает в обычном режиме.

23 октября инспекторы Ростехнадзор составили протокол о временной приостановке выемки угля из лавы № 23-1-7/1 ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» «за непринятие мер по допущенному загазированию горной выработки, несоблюдение требований технической документации при креплении горной выработки, эксплуатацию монорельсовой подвесной дороги с нарушением требований промбезопасности и нарушение взрывобезопасности электрооборудования».

В июле «Промышленно-металлургический холдинг» продал шахту им Тихова годовой производительностью 1,3-1,5 млн т коксующего угля компании «ММК-уголь».

Игорь Лавренков, Кемерово