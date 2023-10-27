В Ростове «Синара» распланирует 50,5 га под трамвайные линии к Суворовскому

Компания «Синара-ГТР» получила разрешение распланировать участки площадью 50,5 га в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону для строительства трамвайных путей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Согласно документу, планировке подлежат участки от просп. Космонавтов вдоль ул. Орбитальной, ул. Платона Кляты, и ул. Уланской до ул. Петренко. Подготовить проект компания должна в течение года с момента подписания постановления.

Ранее сообщалось, что компания займется модернизацией системы ростовского трамвая на условиях концессии. Стоимость проекта составляет 64 млрд руб. До конца 2028 года «Синара» проложит 119 км новых путей, построит два депо, реконструирует и построит 21 тяговую подстанцию.

Анастасия Назарова