В Переславле приступили к реализации туристического кода центра города

В Переславле-Залесском в рамках проекта туристического кода центра города «Переславль-Залесский: от деревянного к цифровому» устанавливают подсветку объектов культурного наследия, кованые фигуры в парках и новые остановки. Об этом сообщили в администрации города.

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Фото: администрация Переславля-Залесского Новая подсветка

Фото: администрация Переславля-Залесского

«Ъ-Ярославль» сообщал, что дизайн-код предполагает наличие в городе пешеходных зон, велодорожек. Здания планируется оснастить архитектурной подсветкой, все вывески размещать на одном уровне, провести в городе дополнительное озеленение. В оформлении малых архитектурных форм, туалетов, остановочных комплексов, НТО предлагается использовать арочную форму, а также треугольники двухскатных крыш.

По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов туристического кода центра города Ростуризм принял решение о выделении 415 млн. рублей городам Угличу и Переславлю-Залесскому на реализацию их проектов.

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Фото: Дмитрий Зяблицкий / «Вконтакте» Новые остановки

Фото: Дмитрий Зяблицкий / «Вконтакте»

На этой неделе в Переславле активно приступили к реализации проекта. В городе начали устанавливать новые остановки на центральных улицах. «Старые остановки демонтируем. Павильоны в хорошем состоянии будут переустановлены в те места, где это необходимо. Новые остановки оснащены электронным табло, видеокамерой, подсветкой, местом под рекламу, длинной скамьей»,— написал и.о. главы города Дмитрий Зяблицкий.

По словам господина Зяблицкого, по программе уже установили новые арт-объекты в Пушкинском парке и на Красной площади. До конца недели еще сделают кованые фигуры музыкантов и скульптуру «Ожидание у часов» в Летнем саду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арт-объекты

Фото: Дмитрий Зяблицкий / «Вконтакте» Арт-объекты

Фото: Дмитрий Зяблицкий / «Вконтакте»

В рамках проекта сейчас ведется работа по архитектурно-художественной подсветке 8 объектов культурного наследия: «Гимназия мужская, 1914 г.» (ул. Советская 3), «Училище приходское 1912 г.» (средняя школа №1, ул. Советская, 4), «Усадьба Павловых конец XIX – начало XX вв.» (ул. Советская, 5), «Ансамбль присутственных мест 1839-1841гг., конец XIX века» (ул. Советская, 14), «Женская гимназия середина XIXв.- 1918 г.» (центр занятости, ул. Советская, д. 22).

Алла Чижова