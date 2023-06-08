В Переславле представили проект дизайн-кода города

В Переславле опубликовали проект дизайн-кода города, который вынесен на общественные обсуждения. Визуализация размещена на сайте администрации Переславского городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект дизайна остановок и НТО

Фото: администрация Переславля-Залесского Проект дизайна остановок и НТО

Фото: администрация Переславля-Залесского

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», конкурс на разработку дизайн-кода Переславля прошел в феврале. Победителем торгов стало ООО «Резиденция» из Воронежа, при этом цена муниципального контракта упала с 5 до 1,6 млн руб. Сам проект дизайн-кода объединен в документ на 176 страниц.

Дизайн-код предполагает наличие в городе пешеходных зон, велодорожек. Здания планируется оснастить архитектурной подсветкой, все вывески размещать на одном уровне, провести в городе дополнительное озеленение. В качестве основной цветовой гаммы для Переславля разработчики предлагают зеленый цвет, дополнительными видят «золотой» и графитовый (черный).

«Переславль-Залесский - яркий город. Акцентный цвет присутствует практически на каждом здании. Наиболее распространённый - малахитово-зелёный, сине-зелёный оттенок. Его мы видим на крышах исторических зданий, в отделке фасадов, на заборах и ограждениях. Самым частым декоративным цветом является золотой, цвет латуни, бронзы, тёплых металлов»,— отмечается в проекте дизайн-кода.

В оформлении малых архитектурных форм, туалетов, остановочных комплексов, нестационарных торговых объектов предлагается использовать арочную форму, а также треугольники двухскатных крыш.

«Фронтоны, "кукушки" на частных деревянных домах, активно используется местными жителями, является яркой, но не очевидной особенностью малоэтажной застройки. Использование подобной формы декора в дизайн-коде визуально подчеркнет эту особенность города. Арочные своды, окна и другие архитектурные части зданий и МАФов — важный исторический и туристический узнаваемый элемент»,— отмечают разработчики дизайн-кода.

Дополнительно в Переславле предлагают разместить «ироничные» скульптуры на крышах домов, муралы на стенах зданий и световые арт-объекты. Общественное обсуждение проекта дизайн-кода власти планируют провести 14 июня в здании местной администрации.

Андрей Иванов