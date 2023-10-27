Прокуратура выявила нарушения при смене работы сотрудником курского УФСИН

Прокуратура Курского района Курской области добивается в суде устранения коррупционных нарушений при переходе сотрудника регионального ФСИН на работу в областное бюджетное учреждение «Букреевский дом социального обслуживания». Соответствующее представление было внесено директору интерната Алексею Кузьмину, сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что в ноябре 2022 года на должность врача в интернат устроился бывший замначальника медико-санитарной части подразделения курского управления ФСИН. «Вопреки требованиям действующего законодательства о противодействии коррупции, сведения о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим по его предыдущему месту работы направлены не были. Это явилось основанием для внесения представления директору учреждения»,— рассказали в облпрокуратуре.

Также в отношении допустившего нарушения должностного лица было возбуждено административное дело по статье о незаконном трудоустройстве бывшего госслужащего (ст. 19.29 КоАП РФ, до 50 тыс. руб. штрафа для должностных лиц). Материалы прокурорской проверки направлены на рассмотрение мировому судье.

Ранее из-за схожих нарушений бывший вице-мэр тамбовского Мичуринска Геннадий Власов был уволен с поста замдиректора муниципального учреждения «Зеленхоз».

Алина Морозова

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