Прокуратура добилась увольнения бывшего вице-мэра Мичуринска из «Зеленхоза»

По требованию прокуратуры тамбовского Мичуринска бывший вице-мэр города Геннадий Власов был уволен с поста замдиректора местного муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Зеленхоз». Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Прокурорская проверка установила, что на посту замглавы администрации Мичуринска полномочия господина Власова затрагивали вопросы управления МБУ и распоряжения муниципальным имуществом, переданным учреждению. При трудоустройстве господина Власова в «Зеленхоз» комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов должна была дать согласие на это и предоставить эту информацию в МБУ, однако это сделано не было.

По результатам прокурорской проверки главе города Максиму Харникову и руководителю бюджетного учреждения Олегу Романову внесены представления об устранении нарушений.

Как бизнес замглавы Мичуринска Василия Малюкова лег в основу уголовного дела — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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