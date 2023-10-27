«Сима-ленд» планирует установить в Ирбите медиаэкран

Уральская компания «Сима-ленд» планирует установить медиаэкран в Ирбите (Свердловская область). Об этом сообщили в Telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера». Намерения об установке нового объекта в городе «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе компании. Подробную информацию о новом медиаэкране пообещали предоставить позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медиаэкран на улице Вайнера в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Медиаэкран на улице Вайнера в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщили в департаменте информационной политики регионального правительства, ранее глава региона Евгений Куйвашев анонсировал масштабную программу развития Ирбита, который отметит 400-летие в 2031 году. В рамках проекта предполагается, в частности, реконструкция исторических зданий и создание новых музейных комплексов мирового уровня.

В четверг, 26 октября, в Ирбите состоялся международный форум «Ирбит — город музей». «В наше время все больше внимания уделяется преображению таких малых городов и исторических поселений. В них хранятся наши традиции, культурная самобытность и национальная идентичность. Они также служат ключевым индикатором уровня социально-экономического развития регионов и государств»,— отметил замгубернатора Василий Козлов.

Напомним, к 300-летию Екатеринбурга «Сима-ленд» подарил городу медиаэкран, который установили на улице Вайнера. С 11 августа транслирует разнообразные световые шоу: салюты, пиротехнические эффекты, а также исторические события, этапы развития столицы Урала, ее достопримечательности и иную социальную информацию, связанную с достижениями, с городом и его жителями.

Позже жители дома на ул. Вайнера, 9 обратились к главе компании Андрею Симановскому и попросили его установить им кондиционеры и шторы, так как медиаэкран мешает им жить из-за громкой музыки и яркого света. Затем на «Сима-ленд» написали заявление в полицию и Роскомнадзор из-за разглашения персональных данных. Компания опубликовала ФИО жителей, адреса прописок и проживания, номера квартир и их личные подписи.

Полина Хабарова

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