«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как можно оптимизировать производство предприятия с помощью стороннего аудита и консалтинга специалистов в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Оптимизация бизнес-процессов в современной и амбициозной компании происходит постоянно. За попытками усовершенствовать схемы работы, операции, расходы и условия труда следует и неизбежное развитие предприятия. Однако взгляд на структуру своего дела порой замыливается, и требуется профессиональный анализ со стороны. И, оказывается, профильные аудиторские и консалтинговые услуги можно получить бесплатно.

Специалисты нацпроекта «Производительность труда» внедряют бережливые технологии, другими словами, помогают найти и задействовать скрытые внутренние резервы предприятия. Взять, к примеру, нижегородскую компанию «Репер-НН», которая производит офтальмологическую продукцию. Ее выработка в результате оптимизации производства и рабочего пространства увеличилась на треть, говорит руководитель направления СМК компании Светлана Болтоногова. Изменения проводили на участке конечной упаковки продукции.

«Первое, что мы сделали, — исключили лишнее перемещения между рабочими местами и складом готовой продукции. Выстроили сквозной поток с минимальным расстоянием друг от друга операторов и удобной эргономикой. Казалось бы незначительное преобразование позволило сократить время перемещения оператора на 45 мин в день, что в пересчете за год составило 23 рабочих дня. Второе — мы модернизировали процесс ламинации. Это позволило сократить время операции с 7 до 1 часа в день. А если смотреть в разрезе года, то это целых 185 рабочих дней. Мы смогли перераспределить это время на другие виды работ»,— пояснила Болтоногова.

Всего мерами поддержки по нацпроекту «Производительность труда», который реализуется по указу президента, могут воспользоваться компании из пяти отраслей: обрабатывающей, сельскохозяйственной, строительной, транспортной, а также торговли. Это уже сделали более 5 тыс. предприятий.