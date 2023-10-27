Суд отклонил жалобу на приговор экс-депутату муниципалитета Ярославля

Ярославский областной суд оставил без изменений приговор в отношении бывшего депутата муниципалитета Алексея Таганова, который приговорен к четырем годам принудительных работ за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Алексей Таганов был признан виновным в мошенничестве в крупном размере. Судья счел доказанной версию следствия о том, что Алексей Таганов, будучи депутатом муниципалитета, забирал себе денежные средства, выплачиваемые из городского бюджета его помощникам, а в муниципалитет предоставлял расписки, содержащие «заведомо ложные сведения». Ущерб городскому бюджету составил более 662 тыс. руб. Суд вынес приговор еще в июне, однако господин Таганов и его защитник подали апелляционные жалобы на решение суда.

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам ярославского облсуда рассмотрела апелляции и не нашла оснований для изменения приговора. Он вступил в силу. Кроме принудительных работ, 15% зарплаты бывшего депутата будет удерживаться в доход государства.

Алла Чижова