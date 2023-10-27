Чтобы костюмчик сидел

Приближается один из самых «нарядных» праздников — Хэллоуин. В разных странах этот день отмечается по-разному, однако общее звено всегда одно: костюмы. Вот несколько образов, которые будут актуальны в этот Хэллоуин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Барби и Кен

Пожалуй, самый популярный поп-культурный феномен этого года. В этом случае собрать образ на Хэллоуин максимально просто — нужно лишь сделать акцент на розовом цвете и пастельных оттенках.

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1. Дубленка Vetements, 428 600 р., КМ20 2. Свитер Rohe, 62 200 р., ЦУМ 3. Брюки Strellson, 25 900 р., Elyts 4. Шуба Jacob Lee, 514 900 р., Leform 5. Платье Gucci, 259 200 р., ЦУМ 6. Очки Andy Wolf, 46 000 р., КМ20 7. Ботинки Dr. Martens, 36 400 р., КМ20 8. Туфли Valentino, 135 900 р., Elyts

Оппенгеймер

Еще один главный хит этого сезона — биографическая драма Кристофера Нолана о создателе ядерной бомбы Роберте Оппенгеймере. Чтобы создать приближенный к первоисточнику образ, стоит помнить основные тренды 1940-х годов: широкие брюки с защипами и высокой талией, короткие галстуки и пиджаки прямого кроя. Цвет костюма лучше выбрать сдержанный — серый или коричневый. Также важно не забыть надеть шляпу.

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1. Брюки Prada, 150 000 р., ЦУМ 2. Пиджак Prada, 340 000 р., ЦУМ 3. Рубашка Uniform Bridge, 12 690 р., Brandshop 4. Шляпа Stefano Ricci, 71 900 р., Elyts 5. Ботинки Gatine, 29 990 р., Code7

Уэнсдей

Сериал про девочку из семейки Аддамс покорил зрителей практически сразу, а исполнительница заглавной роли Дженна Ортега стала мировой звездой буквально за несколько месяцев. Образ Уэнсдей почти не менялся с самого начала. Обилие монохрома, классические платья и косы вряд ли когда-то выйдут из моды. Да и повторить такой образ для вечеринки не очень сложно.

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1. Платье Miu Miu, 140 000 р., ЦУМ 2. Рюкзак Lancel, 82 700 р., ЦУМ 3. Лоферы Brunello Cucinelli, 154 900 р., Elyts

Илья Петрук