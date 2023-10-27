Подозреваемого в попытке отравить летчиков Армавира арестовали на два месяца

Фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту теракта в отношении выпускников авиаучилища в Армавире, взяли под стражу. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Армавирский городской суд изучил представленные материалы дела, из которых следует, что злоумышленник проживает на территории РФ с 2015 года. В октябре текущего года мужчина отправил на празднование годовщины выпуска Армавирского высшего военного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) торт и спиртное, содержащие медицинский препарат в токсичных дозах. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Ранее в СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили о намерении ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Инстанция поддержала ходатайство и отправила мужчину под арест до 25 декабря текущего года.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram